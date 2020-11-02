В столице за счет средств турецких инвесторов создадут предприятие по производству медизделий

Турецкая компания MFA Mask инвестирует в производство медицинских масок в столице Казахстана. Как сообщает межведомственная комиссия, соответствующий трехсторонний меморандум о реализации проекта был подписан между министерством иностранных дел РК, акиматом столицы и MFA Mask в ходе совещания под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

Предприятие расположится на территории специальной экономической зоны «Астана – новый город». Проект общей стоимостью около $9,3 млн планируется реализовать при поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST». Согласно документу, турецкие бизнесмены планируют реализовать проект до 2024 года в два этапа. На первом этапе, который будет реализован в октябре 2021 года, планируется производить до 3,5 млн медицинских изделий ежегодно. А по итогам реализации второго этапа планируется увеличить объем до 10 млн единиц. На предприятии будут производить респираторы класса FFP2 и FFP3, противогазы и фильтры, а также самоокисляемые маски для эвакуации. Реализация проекта позволит создать около 100 постоянных рабочих мест.

На предприятии планируют установить современное турецкое и немецкое оборудование, будут налажены поставки высококачественного сертифицированного сырья из Турции. А произведенную продукцию будут поставлять на рынок Казахстана и экспортировать в Россию и страны Центральной Азии.