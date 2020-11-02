Jysan Bank покупает АТФБанк

Jysan Bank намерен приобрести 99,76% акций АТФБанка у предпринимателя Галимжана Есенова. Стороны достигли об этом предварительной договоренности, говорится в сообщении покупателя, распространенном вечером в понедельник.

«В рамках подписанного соглашения, в ноябре 2020 года стороны намерены заключить договор купли-продажи акций АТФБанка. После подписания договора купли-продажи, а также его одобрения агентством по регулированию и развитию финансовых рынков, действующий акционер АТФБанка приобретет часть акций Jýsan банка в рамках дополнительной эмиссии Jýsan Bank», - указывается в сообщении. При этом размер будущей доли Есенова в нем не указывается.

Банки, согласно информации, будут объединены. «В ходе преобразований, все сервисы АТФБанка продолжат работу в стандартном режиме, что сохранит и обеспечит для его клиентов доступ к действующим услугам АТФБанка в полном объеме», - говорится в пресс-релизе.

Jysan Bank по состоянию на 1 октября занимает седьмое место по размеру активов среди коммерческих банков Казахстана (1 517 млрд тенге), АТФБанк – восьмое (1 372 млрд тенге). Jysan Bank – бывший Цеснабанк, он сменил название после того, как был выкуплен новым акционером – First Heartland Securities - инвестиционным подразделением финансовой холдинговой компании, принадлежащей группе автономных организаций образования «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные Школы» и «Назарбаев Фонд».