В результате теракта в Вене погибли 2 человека, не менее 15 пострадали

В центре Вены в понедельник вечером произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 2 человека, не менее 15 человек получили ранения, сообщает Русская служба ВВС . Власти Австрии назвали это терактом.

Первые сообщения о стрельбе в районе синагоги на площади Шведенплатц появились около восьми вечера по местному времени. Полиция Вены позже подтвердила, что в шести разных точках недалеко от синагоги было замечено несколько злоумышленников с винтовками. Один из подозреваемых был застрелен полицией, один арестован.

Сейчас в Вене проводится крупномасштабная антитеррористическая операция. В центре города установлены блокпосты, полиция призывает население избегать общественных мест и не пользоваться городским транспортом.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что нападавших могло быть несколько, поэтому число жертв нападения, возможно, будет больше. По его словам, как минимум один нападавший находится в бегах.

«Мы полагаем, что нападавших было несколько. Мы объединили несколько подразделений для поиска предполагаемых террористов. Я не ограничиваю [операцию] лишь территорией Вены, потому что злоумышленники мобильны», - сказал министр в эфире австрийского телевидения и призвал жителей не покидать свои дома до особого распоряжения.

Венская служба скорой помощи заявила об одном убитом. Информации о его личности пока нет. В больницы Вены доставлено по меньшей мере 15 раненых, в том числе пострадал полицейский, семеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Нападение произошло накануне введения локдауна из-за коронавируса: с 3 ноября бары и рестораны закрываются, в стране будет действовать комендантский час с 20:00 до 6:00.

ТАСС сообщает, что число жертв среди мирных граждан увеличилось до двух. Об этом сообщил во вторник мэр Вены Михаэль Людвиг.

«После убитого мужчины еще одна женщина умерла от полученного ранения», - сказал мэр в эфире телеканала ORF-2.