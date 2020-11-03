Восточно-Казахстанская область вошла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса

Он напомнил, что за последние сутки в регионе зарегистрировано 226 случаев коронавирусной инфекции, из них 173 случая с клиническими симптомами, 53 случая – бессимптомная форма. В разрезе городов и районов 100 случаев приходится на Усть-Каменогорск, 28 – на район Алтай, 23 – на Семей, 18 – на город Риддер, 17 – в Уланском районе и 10 случаев в Глубоковском районе. В остальных районах – «по 5-6 случаев».

«Таким образом, продолжается регистрироваться прирост заболевших, и область вошла в кранную зону по темпам распространения коронавирусной инфекции», - заявил Тунгушбаев.

Он также проинформировал о ситуации с ПЦР-тестированием в регионе, напомнив, что вчера в первой половине для «в некоторых лабораториях области отмечались очереди». По словам Тунгушбаева, «эта ситуация была ожидаема» и возникла в связи с принятием постановления главного санитарного врача на транспорте по введению нормы со 2 ноября делать ПЦР-тест для выезда из Восточно-Казахстанской области.

«Мы решили эту проблему. И во второй половине со вчерашнего дня очередей уже нет, открыты 4 новых пункта забора анализов, из них 2 – в Усть-каменогорске, 2 – в Семее. В области работают 10 лабораторий общей мощностью до 7 тыс.исследований в сутки. Этих мощностей более чем достаточно. В настоящее время в среднем в сутки проводится в области до 3 тыс. исследований, дефицита ПЦР-тестов нет, и в связи с возросшей потребностью дефицита не будет. На сегодня в области имеется около 78 тыс. тестов. Этого количества достаточно как минимум на три месяца и идет постоянное их пополнение», - заверил он.