Карантин ужесточают в Павлодарской области с 9 ноября

С 9 ноября в Павлодарской области ужесточают карантин. Такое решение принято на заседании межведомственной комиссии.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил Павлодарскую область, проинспектировал готовность медицинских объектов регионов к возможной волне коронавирусной инфекции и провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе.

C учетом отсутствия ПЦР-лабораторий в сельской местности, Тугжанов поручил в оперативном порядке решить вопросы доступности услуги населению области. Также он отметил, что по итогам октября в регионе зафиксирован трехкратный рост заболеваемости COVID-19. Особое внимание было уделено необходимости стабилизации эпидемиологической ситуации в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу.



В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в области поручено акимату области с 9 ноября принять ряд ограничительных мер. В частности, по периметру Павлодара поручено установить блокпосты, санитарные блокпосты – в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев.

Авиасообщение будет сокращено по направлениям: Павлодар – Алматы с 10 до 5 рейсов в неделю; Павлодар – Нур-Султан с 3 до 1 рейса; Павлодар – Шымкент с 2 до 1 рейса в неделю. Железнодорожные перевозки по направлению Павлодар – Алматы сократят с 7 до 3 раз в неделю, а остановка внутри области пассажирских железнодорожных составов (за исключением мест, определяемых акиматом области) будет запрещена.

Приостанавливается деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры, ограничивается работа объектов общественного питания до 20:00, запрещаются совещания в очном режиме, а не менее 80% сотрудников организаций переводятся на дистанционный режим работы.

Лицам старше 65 лет рекомендовано не покидать места проживания без крайней необходимости.

В выходные и праздничные дни не будут работать общественный транспорт (трамваи, автобусы, маршрутные такси), непродовольственные и продовольственные крытые и открытые рынки, бани, сауны, объекты общественного питания будут работать только на доставку.