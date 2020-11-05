Шесть политических партий могут участвовать в выборах в мажилис

Шесть политических партий смогут участвовать в предстоящих выборах в мажилис. При этом партия «Бiрлiк» может пропустить выборы в маслихаты в двух регионах, сообщила в четверг в ходе заседания центральной избирательной комиссии вице-министр юстиции Наталья Пан.

«В Казахстане по состоянию на ноябрь 2020 года зарегистрировано 6 политических партий: партия «Нур Отан», демократическая партия Казахстана «Ак жол», Коммунистическая народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», политическая партия «Бiрлiк» и Общенациональная социал-демократическая партия. Вышеуказанные политические партии являются действующими, сведения о реорганизации, ликвидации вышеуказанных партий отсутствуют. Все партии имеют свои структурные подразделения», - сообщила Пан.

При этом, по ее словам, у партии «Бiрлiк» отсутствуют филиалы в городе Шымкент и Туркестанской области.

«Там уже город заканчивают строить, а у нас некоторые партии перерегистрацию не прошли», - отметил председатель ЦИК Берик Имашев.

В этой связи Центризбирком принял постановление, согласно которому шесть политических партий могут принять участие в выборах мажилис и маслихаты. Однако партия «Бiрлiк» не сможет принять участие в отборе в маслихаты в двух регионах, если не зарегистрирует филиалы.

«Если в этот период вы зарегистрируете филиалы в Шымкенте и Туркестанской области, то у вас есть еще возможность получить допуск к выборам депутатов в маслихаты регионов», - предупредил Имашев.