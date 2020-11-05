Киясов рекомендует членам партий сдать ПЦР-тесты перед съездами

В министерстве здравоохранения разработали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в период выдвижения и регистрации кандидатов депутатов в мажилис и маслихаты. Как сообщил в четверг в ходе заседания Центральной избирательной комиссии главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов, участникам съезда политических партий рекомендуется перед съездом сдать ПЦР-тест.

«Всем участникам мероприятия рекомендуется предварительно пройти лабораторное обследование на COVID-19 метолом ПЦР, тест следует сдать не ранее 72 часов до момента начала мероприятия. Лиц, с положительным результатом лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, не рекомендуется допускать в помещение», - заявил Киясов, отметив, что ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан в период организации проведения мероприятий по выдвижению кандидатов в депутаты возлагается на организаторов мероприятия.

В целом рекомендации Минздрава являются стандартными: главный государственный санврач рассказал об обязательном ношении масок, одноразовых перчаток, использование санитайзеров. По рекомендации Киясова, необходимо проводить влажную уборку дезинфицирующими средствами, не допускать на съезде столпотворения людей и обеспечить рассадку, учитывая социальную дистанцию. Кроме того, он рекомендовал как членам избирательных комиссий, так и участникам съездов политических партий при подписании документов использовать индивидуальные авторучки.