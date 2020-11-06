Регулятор стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%
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ФРС США оставила ключевую ставку без изменений
ФОТО REUTERS

Федеральная резервная система США (ФРС) оставила ключевую ставку в диапазоне 0,00-0,25%, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается в сообщении ФРС, пандемия коронавируса вызывает огромные экономические трудности в США и во всем мире. Регулятор будет поддерживать диапазон 0,00-0,25% до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут согласованных уровней. Несмотря на то, что экономическая активность и занятость продолжили восстанавливаться, они остаются значительно ниже своих уровней в начале года.

«Регулятор стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция постоянно ниже этой долгосрочной цели, он будет стремиться к достижению умеренной инфляции выше 2% в течение некоторого времени», - отмечает ФРС.

В оценках регулятора будет учитываться широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии здоровья населения, условиях рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, финансовых и международных событиях.

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