Все шесть партий определили даты предвыборных съездов

Все шесть официально зарегистрированных политических партий определились с датами предвыборных съездов, сообщает Sputnik Казахстан . Повестка съездов – предстоящие выборы, утверждение списков и предвыборных программ.

Съезд Коммунистической народной партии Казахстана состоится в столице 11 ноября, съезд партии «Ауыл» – 18 ноября, съезд Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) –13 ноября, партия «Адал» (бывшая «Бірлік») проведет съезд 16 ноября, партия «Ак жол» – 20 ноября, а внеочередной XX съезд партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев назначил на 25 ноября.

Ранее Центризбирком принял постановление, согласно которому, шесть политических партий могут принять участие в выборах мажилис и маслихаты. Однако партия «Бiрлiк» не сможет принять участие в отборе в маслихаты в двух регионах, если не зарегистрирует филиалы.