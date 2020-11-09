Нагорный Карабах признал потерю контроля над одним из ключевых городов республики

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян написал, что "сегодня, к сожалению, приходится признаваться в неудачах, которые все еще преследуют нас". "Город Шуши полностью вышел из-под контроля <...> Враг находится на подступах к Степанакерту и существование столицы уже в опасности...", - говорится в его сообщении.

Ранее в Минобороны Нагорного Карабаха и Армении отрицали падении Шуши - города с населением 4 тысячи человек, находящегося всего в 11 км от столицы республики - Степанакерта.

О взятии Шуши накануне сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это произошло накануне праздующегося в понедельник в стране Дня флага.

В понедельник Минобороны Азербайджана опубликовало видео из Шуши, над административными зданиями в городе поднят флаг республики. Сам город полностью опустел.

Эксперты в беседе с JAMnews объясняли , что контроль над Шушей имеет одновременно стратегическое военное и не менее важное - моральное значение для Азербайджана и Армении.

Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября и с того момента не утихают. Конфликт между Азербайджаном и Арменией за территорию Карабаха продолжается более 30 лет.