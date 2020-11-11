КНПК хочет отказаться от слова «коммунист» в названии

Коммунистическая народная партия Казахстана на своем внеочередном съезде в среду рассматривает в том числе и вопрос о ребрендинге – на предстоящие выборы она планирует пойти как «Народная партия».

«В настоящее время отмечается тенденция популяризации социалистической идеологии в мире, и, как следствие, рост ее приверженцев, как за рубежом, так и в Казахстане. В этих условиях актуальным становится привлечение указанной категории граждан, чьи интересы не охватывают программы других партий. В этой связи, учитывая наличие запросов на изменение политической и социально-экономической ситуации в стране, а также необходимостью реагирования на политические процессы, предлагается пересмотреть стратегию Коммунистической народной партии Казахстана через ребрендинг рабочее название предлагается «Народная партия Казахстана», - сказал в ходе съезда лидер фракции «Народные коммунисты» в мажилисе Айкын Конуров.

Он отметил, что КНПК – не узконаправленная партия, которая защищает интересы предпринимателей или госслужащих, а простого народа. Партия, которая хочет, чтобы государство считало, что прибыль не важнее интересов общества.

«Для нас это является отправной точкой перед парламентскими выборами, мы расширяем наш электорат, мы привлекаем тех людей, которые разделяют наши взгляды, но которые не могли по каким-то внутренним убеждениям присоединиться к КПНК. Я думаю, что внутри партии будут расходиться взгляды, нас это не страшит. Я думаю, мы сможем легко преодолеть 7-процентный барьер и нарастить количество депутатов фракции, чтобы обеспечить реализацию предвыборной программы нашей партии», - подчеркнул Конуров.

Несмотря на то, что Владислав Косарев выступил против, решение о ребрендинге партии на съезде принято. Таким образом, на выборы в мажилис партия пойдет уже под новым названием.

Напомним, что Коммунистическая народная партия Казахстана первой проводит свой съезд. 18 ноября должен состояться съезд партии «Ауыл», 16 ноября – съезд партии «Адал» (бывшей «Бірлік»), 20 ноября съезд проведет партия «Ак жол», партия «Нур Отан» - 25 ноября, ОСДП – 27 ноября.