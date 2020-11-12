В Казахстане за сутки подтверждено 587 новых случаев коронавируса

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 587 новых случаев COVID-19, заболевшие выявлены во всех регионах.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрирован 231 новый случай, в Костанайской области – 57, в Павлодарской области – 49, в столице – 47, в Акмолинской области – 39, в Северо-Казахстанской области – 35, в Алматы – 30, в Западно-Казахстанской области – 28, в Карагандинской области – 16, в Алматинской области – 16, в Атырауской области – 12, в Шымкенте – 8, в Актюбинской области – 8, в Жамбылской области – 6, в Туркестанской области – 2, в Кызылординской области – 2, в Мангистауской области – 1.

Всего в стране подтверждено 118 491 случай заражения. Выздоровели 108 632 человека, в том числе за последние сутки 245 человек.

