МВД завершило расследование уголовного дела по созданию крупной финансовой пирамиды

Министерство внутренних дел Казахстана завершило расследование уголовного дела в отношении организаторов крупной финансовой пирамиды – «Гарант 24 Ломбард», а также закончило проведение следственных действий по ТОО «Gold company LTD». Общая сумма причиненного ущерба гражданам превысила 23,5 млрд тенге, сообщил в четверг в ходе брифинга в министерстве внутренних дел начальник следственного департамента Санжар Адилов.

«Завершено расследование уголовное дело в отношение организаторов финансовой пирамиды «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ». С заявлениями обратились более 17 тыс. граждан, заявлен ущерб на сумму 22 млрд тенге», - сообщил Адилов.

Он напомнил, что в отношении руководителей указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечен 51 человек. У подозреваемых изъято свыше 70 млн тенге, различного имущества, общей стоимостью 2 млрд тенге, на которое наложен арест.

Кроме того, завершены следственные действия по уголовному делу в отношении организаторов ТОО «Gold company LTD», которое осуществляло свою деятельность за счет привлечения денег граждан с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности.

«Всего поступили заявления от 2529 потерпевших, общий причиненный ущерб составил свыше 1 млрд 552 млн 224 тыс. тенге», - отметил начальник следственного департамента.

По его информации, в ходе обыска обнаружены и изъяты средства на общую сумму 36 млн тенге, различная оргтехника, а также около 11 тыс. договоров между гражданами и ТОО «Gold company LTD» на оказание инвестиционных услуг. В рамках данного уголовного дела задержаны и арестованы подозреваемые граждане Республики Казахстан и Российской Федерации.