Президент принял главу агентства по защите и развитию конкуренции
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Токаев поручил держать на особом контроле цены на ПЦР-тесты и лекарства
фото пресс-службы акимата Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, сообщает Акорда.

Жумангарин доложил о работе, проведенной ведомством с момента его создания, рассказал о реализации политики транспарентности и о создании краудсорсинговых площадок и совета по барьерам, которые предоставляют возможность обсуждения проблемных вопросов с участием представителей бизнеса и общественности.

Также он доложил об исполнении поручений президента по снижению стоимости ПЦР-тестирования и средств индивидуальной защиты, цен в аэропортах, отчитался о работе агентства по регулированию деятельности товарных бирж, снижению цен на сжиженный газ, стабилизации ситуации на рынке лекарственных средств.

«Глава государства поручил держать на особом контроле вопросы ценообразования на ПЦР-тестирование, средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты. Президентом поставлен ряд задач по дальнейшему развитию конкуренции, повышению эффективности экономики, а также развитию товарных бирж», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

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