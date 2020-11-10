Задержаны бывшие зампред Tengri Bank и замдиректора филиала банка в Алматы

Задержаны бывший председатель правления АО «Tengri Bank» Бахтияр Ильясов и экс-заместитель директора филиала банка в Алматы Асет Жадыков. Эту информацию Vласти подтвердил в пресс-службе министерства финансов.

По предварительным данным, они подозреваются в хищении средств банка. Департамент экономических расследований Алматы пока не сообщил об этом.

Tengri Bank был лишен лицензии 18 сентября. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщало, что банк систематически нарушал пруденциальные нормативы и другие обязательные к соблюдению нормы и лимиты, не выполнил требования по дополнительной капитализации. По данным АФН, ухудшение финансового состояния банка связано с низким качеством ссудного портфеля.

Tengri Bank – небольшой по размеру активов коммерческий банк. Его акционерами были индийский Punjab Bank и казахстанский предприниматель Тимур Куанышев - этим летом он вышел из состава владельцев банка. В последние несколько лет банк объявлял о планах объединения с другими небольшими фининститутами - Capital Bank и AsiaCredit Bank, но они не были реализованы.