По всему Минску люди вновь стоят в цепях солидарности

После смерти в больнице задержанного милицией и избитого силовиками 31-летнего жителя Минска Романа Бондаренко тысячи людей с минувшей ночи выходят на акции протеста. Ими охвачены разные районы столицы Беларуси, передает Еврорадио .

Минчане стоят в цепях солидарности на центральных проспектах и на дорогах в спальных районах. Автомобили безостановочно сигналят.

Протестуют также медики нескольких клиник – они стоят у входов со свечами в руках. В церквях по всей стране идут панихиды в память об убитом участнике протестов.

Множество людей накануне вечером и в пятницу с утра находятся и на «площади перемен» - это двор, в котором на трансформаторной будке были нарисованы портреты «диджеев перемен» - двух диджеев, которые включили песню «Перемен» Виктора Цоя на провластном мероприятии в начале августа. Этот мурал десятки раз закрашивали, у него проходят концерты музыкантов, жителей дворов, защищающих мурал, преследуют силовые органы.

31-летний Роман Бондаренко проживал неподалеку от этого двора. 11 ноября вечером он находился во дворе, пытаясь защитить развешанные здесь бело-красные-белые ленты – цвета прежнего флага Беларуси, который стал символом протестов. По разным данным, на Бондаренко напали и избили люди в штатском, которые были в масках – так в последние месяцы одеваются силовики, они же проводят задержания протестующих. Избитого Романа Бондаренко доставили в Центральный РУВД, а уже оттуда госпитализировали в больницу, где он скончался спустя двое суток от последствий тяжелой черепно-мозговой травмы.

Следственный комитет выпустил пресс-релиз, в котором заявил, что Бондаренко был пьян (это полностью опровергает медицинское заключение), а также, что травмы он получил в ходе драки «со сторонником Лукашенко».

Роман Бондаренко, как минимум, пятый погибший в ходе протестов, которые начались сразу после президентских выборов 9 августа. Ни одна из смертей не была расследована, виновные в гибели людей не привлечены к ответственности.