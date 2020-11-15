226 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за прошедший день

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 226 случаев коронавирусной пневмонии, скончолсь от нее 2 человека, выздоровели 72.

С 1 августа в стране зарегистрировано 40 149 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 418 человек, выздоровели – 29 556.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 7 человек, а всего с начала пандемии – 1 938. На данный момент лечение продолжают получать 8 882 человека, среди них 464 детей. В стационарах находится 2 970 пациентов, 203 человека в тяжелом состоянии, 23 – в крайне тяжелом, 24 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане достигло 160 612.