48 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 48 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, скончались от нее 2 человека, выздоровели 24, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа коронавирусной пневмонией заболели 40 197 человек, скончались 420, выздоровели 29 580.

От коронавирсной инфекции за сутки скончались 7 человек. Продолжают получать лечение 9 162 человека, среди них 458 детей. В стационарах находится 3 041 пациент, 217 в тяжелом состоянии, 22 – в крайне тяжелом состоянии, 23 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 161 248.