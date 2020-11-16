В столице открыли единый центр по оказанию услуг в сфере жилья, который будет оказывать услуги по принципу «одного окна», сообщается на сайте акимата города.

«В Нур-Султане открыли Единый центр по оказанию услуг в сфере жилья (пр. Республики, 32)! В данном центре можно получить консультации, к примеру, как встать в очередь на жилье, проверить номер очереди на жилье, кто и по каким параметрам может принять участие в жилищных программах, как получить жилищный сертификат, по вопросам кредитных/арендных квартир и т.д.», - сообщил аким города Алтай Кульгинов

Теперь жителям не нужно будет по одному жилищному вопросу бегать по инстанциям, которые расположены в разных районах города. В центре также будут работать консультанты Жилстройсбербанка. Ежедневно центр принимает более 300 горожан.

Как отметил Кульгинов, «открытие подобных центров позволяет систематизировать работу и оказывать услуги по принципу «одного окна».