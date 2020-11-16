Медорганизации недостаточно готовы ко второй волне коронавируса – Токаев

Медицинские организации Казахстана недостаточно готовы ко второй волне коронавирусной инфекции, более чем в половине из них выявлены нарушения, а также сохраняется риск заражения и персонала. Об этом заявил в понедельник в ходе совещания по мерам противодействия заражению коронавирусной инфекцией президент Касым-Жомарт Токаев.

«Проведенная недавно оценка медорганизаций показывает недостаточную степень их готовности. Нарушения выявлены в более чем половине объектов здравоохранения. Не проведено полное зонирование больниц, в результате сохраняется риск заражения пациентов и персонала. Практически во всех регионах отмечается неукомплектованность отделений реанимации. В частности, наблюдается нехватка отдельных лекарств и ряда медицинских изделий для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Регионы по своему усмотрению закупают препараты, не беря в расчет имеющиеся протоколы лечения», – сказал Токаев.

Президент отметил, что государство продолжит выплату надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Вместе с тем он напомнил об ответственности руководителей компаний и владельцев бизнеса за соблюдение санитарных требований и ограничительных мер.

Кроме того, глава государства выразил обеспокоенность ростом заболеваемости в рабочих коллективах крупных предприятий, санитарной ситуацией в общественном транспорте и соблюдением социальной дистанции в местах массового скопления граждан.

«Родители должны отнестись с терпением и пониманием. Такая ситуация сложилась не только в Казахстане, но и во всем мире. Мы не должны допустить снижения качества образования. Необходимо вести мониторинг результатов обучения и своевременно принимать меры по устранению пробелов в образовании. Поручаю правительству вместе с акимами регионов усилить контроль за качеством образования, несмотря на ограничительные меры», - добавил Токаев.

Он также поручил обеспечить медиков средствами защиты в необходимом объеме. Для этого правительству необходимо проработать механизм гарантированного обеспечения сырьем отечественных производителей масок и иных средств индивидуальной защиты и провести все противопандемические мероприятия «предельно прозрачными».

«Правительству необходимо взять под жесткий контроль все потенциально коррупциогенные участки. С коррупцией мы столкнулись во время первой волны. Это завышение цен на медицинские маски и лекарственные средства, нарушения на блокпостах, коррупция при назначении выплат медикам. Отдельного внимания требует качество работы проверяющих органов, то есть полиции, акиматов, мониторинговых групп. В период пандемии им даны широкие, можно сказать, чрезвычайные полномочия по проверке бизнеса и граждан. И это оправданно. Этими полномочиями следует распоряжаться правильно и ими нельзя злоупотреблять. Поэтому принцип - «проверяю кого хочу и когда хочу» - не должен применяться», – заключил президент.