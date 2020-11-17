Косарев обещает создать новую партию коммунистов

Депутат мажилиса парламента Владислав Косарев, единственный выступивший на съезде Коммунистической народной партии Казахстана против смены ее названия, заявил, что создает новую партию.

«Да, хотим оставить партию (коммунистическую - V). Может, республиканской она сразу получится, мы создадим в тех областях, где достаточно коммунистов. Потом будем разрастаться», - сказал Косарев Vласти во вторник.

По словам Косарева, для регистрации партии необходимо иметь около 1200-1300 сторонников в каждом регионе. Он полагает, что такое количество коммунистов есть в 4-5 областях.

«Как только закончим формирование, будем регистрировать. Они будут регистрироваться каждый в своей области. Республиканскую мы можем регистрировать, когда в половине областей - в восьми, будут созданы организации», - подчеркнул депутат.

При этом, отметил он, новая коммунистическая партия не сможет участвовать в предстоящих выборах в мажилис, поскольку не успеет пройти регистрацию.

На вопрос, почему он не стал оставаться в бывшей КНПК, ставшей Народной партией Казахстана, Косарев заметил: «А зачем? Они же не коммунисты. Зачем я к ним пойду?».

Между тем, по информации лидера Народной партии Айкына Конурова, Косарев пока не писал заявления о выходе из политорганизации. В случае, если такое заявление появится, депутат лишится своего мандата.

«Если рассуждать де-юро, никаких проблем нет абсолютно, начиная даже с (ухода - V) Владислава Борисовича. Если рассуждать де-факто, он может говорить все, что угодно. Но любые слова надо подтверждать фактами. Заявления нет, он является членом нашей партии. Если он выходит из членов нашей партии, он автоматически теряет статус депутата мажилиса парламента от НПК. Схема такая», - сказал Конуров.

При этом он отметил, что у него «нет информации, что в пяти областях у нас филиалы имеют какие-то проблемы с уходом членов партии». «Давайте дождемся результатов его деятельности, потом будем оценивать», - отметил лидер НПК.

На минувшей неделе на внеочередном съезде Коммунистическая народная партия Казахстана решила отказаться от слова «коммунистическая» в названии, рассчитывая привлечь таким образом новых сторонников, которым близки социалистические идеи.

КНПК была создана в 2004 году в результате раскола в действовавшей тогда Компартии Казахстана. Владислав Косарев был одним из инициаторов раскола и долго время оставался одной из ключевых фигур в КНПК. Партия дважды – в 2012 и 2016 годах – преодолевала 7%-ный порог на выборах в мажилис.