Регионы занижали статистику по COVID-19 по субъективным и объективным причинам – Есмагамбетова

Сокрытие новых фактов заражения коронавирусом имеет объективные и субъективные причины, считает председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова. Во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций она ответила на критику президента.

«Вчера действительно главой государства было озвучено, что есть вопросы по формированию официальной статистики по коронавирусной инфекции. Этому есть и субъективные, и объективные причины», - сказала Есмагамбетова.

Она напомнила, что Казахстан постоянно увеличивает мощность тестирования, в конце лета было порядка 40 тыс. исследований в сутки, а сегодня – почти 80 тыс. Также количество лабораторий за этот срок выросло с 56 до 140. И в этой связи «очень важным фактором» является передача тестов территориальным департаментам для проведения эпидемиологического расследования.

«Выезды в регионы показали, что не все лаборатории имеют интегрированную систему с нашими территориальными лабораториями. Соответственно, не всегда своевременно передаются результаты о положительных исследованиях. В итоге имели место (факты – V), когда эти случаи не доучитывались. Но еще есть такие факты, когда на каждый случай в обязательном порядке есть экстренное извещение. В ходе мониторинговых визитов мы видели, что не всегда это экстренное извещение передавалось в наш территориальный департамент для проведения эпидраследования», - объяснила председатель комитета.

Напомним, 16 ноября в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях выявлены факты сокрытия новых случаев заражения.

«Максимально точный учет инфицированных – абсолютное требование в борьбе с вирусом. Это требование не соблюдается. Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное – очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе всей страны», - подчеркнул глава государства.