Средства Нацфонда запретят инвестировать в локальные финансовые инструменты

Средства Национального фонда запретят инвестировать в локальные финансовые инструменты и на финансирование текущих расходов бюджета. А первые руководители госорганов будут нести ответственность за нецелевое использование трансферта. Эти и другие поправки предусмотрены в законе «О Бюджетном кодексе Республики Казахстан», который в четверг сенат рассмотрел в двух чтениях и вернул в мажилис.

В новый Бюджетный кодекс включен радел «Управление государственными финансами». По словам сенатора Бекбола Орынбасарова, это вызвано увеличением изъятий из Нацфонда и размером госдолга, значительным по объемам пересмотром бюджетных параметров и отсутствием консолидации полного учета активов государства.

«В настоящее время учет активов государства ведется только в рамках расходов бюджета. При этом значительные бюджетные средства используются вне бюджета – это внебюджетные фонды, расходы субъектов квазигосударственного сектора и другие. Как следствие, не видно реальных финансовых возможностей государства, искажается прогнозирование», — подчеркнул сенатор.

В связи с этим введен запрет на использование средств Нацфонда для инвестирования в финансовые инструменты казахстанских эмитентов, на финансирование текущих расходов бюджета. Также усилены требования к финансированию расходов за счет целевого трансферта из Нацфонда, внедрена ответственность первого руководителя госоргана за нецелевое использование целевого трансферта.

Кроме того, предусматривается заслушивание докладов первых руководителей субъектов квазигосударственного сектора при защите бюджета и годового отчета в парламенте, публикация информации субъектов квазигосударственного сектора о займах с усилением ответственности за их использование, регулирование дивидендной политики.

«Поскольку, к примеру, за последние пять лет прибыль квазигосударственного сектора составила 5,7 трлн тенге, в бюджет возвращено было 600 млрд, а 90% использовано без парламентских процедур. Теперь не менее 70% от суммы чистого дохода субъектов квазигосударственного сектора будут направляться на выплату дивидендов в бюджет, и не менее 50% от дивидендов компаний, принадлежащих фонду национального благосостояния “Самрук-Казына”», — пояснил Орынбасаров.

Вместе с тем определены общие положения по внебюджетным фондам, а также предусмотрена их консолидация. В частности, специальный государственный фонд объединен с фондом поддержки инфраструктуры образования и будет своего рода инструментом для оперативности и бюджетного маневра в решении экономических и социальных задач. А его полная отчетность будет предоставляться в рамках годового отчета об исполнении республиканского бюджета.

Еще один блок поправок направлен на решение задач по упрощению бюджетного процесса. В этом направлении появляется норма по укрупнению бюджетных программ, а для гибкости бюджета предусмотрено увеличение объема перераспределения средств между программами с 10 до 15% за счет корректировки.

«Предлагается до 1 декабря определять пул расходов, по которым есть риск неисполнения, и на основании положительного предложения республиканской бюджетной комиссии включать в постановление о реализации закона о республиканском бюджете на следующий плановый период для использования их в новом финансовом году без корректировки бюджета», — сказал сенатор.

Для понимания имеющегося в стране объема средств, как они используются, какой дают эффект, о собираемости налогов и их структуре, новым Бюджетным кодексом предлагается ежегодно формировать аналитический отчет о налоговых расходах с разработкой соответствующей методологии, прилагать его к проекту бюджета и публиковать.

«Данный отчет покажет картину налоговой политики в отношении налоговых послаблений, покажет налоговый потенциал и налоговый разрыв. Уполномоченным органам по взиманию налоговых и неналоговых поступлений необходимо сосредоточиться на сокращении налогового разрыва. Результат данного показателя будет оценкой их работы», — подчеркнул депутат.

Также предлагается привязать местный бюджет только к плану развития региона с составлением инвестиционного плана на базе минимальных стандартов и системы региональных стандартов. При этом, объяснил сенатор, инвестиционный план будет фундаментом для планирования бюджета и развития региона.

«Здесь будет все расписано до мероприятий с привязкой к индикаторам, то есть будет возможность на инвестиционном плане построить приоритизацию, мониторинг и оценку. Он будет сформирован на основании системы региональных стандартов и показывать актуальную информацию о потребностях региона», — добавил Орынбасаров.

Кроме того, для сохранения целевого назначения расходов в составе трансфертов общего характера планируется усилить мониторинг их использования. А для укрепления доходной базы местных бюджетов предусмотрена передача налога на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, а также платы, сборы, пошлины на сумму более 90 млрд тенге.