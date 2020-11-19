Токаев поручил разработать дорожную карту по расширению участия военнослужащих в миротворческих операциях ООН

Обращаясь к руководителям военного ведомства, Касым-Жомарт Токаев призвал их пристально следить за тем, насколько резко меняется обстановка в мире – как в глобальном масштабе, так и в отдельных регионах. По его словам, существующая архитектура безопасности находится в кризисном состоянии.

«В такой обстановке одним из главных гарантов суверенитета и территориальной целостности государства остаются Вооруженные силы. Будьте уверены – государство всегда поддержит военнослужащих, обеспечивающих защиту страны от внешних угроз. Как президент и Верховный главнокомандующий рассматриваю вопрос обороноспособности государства в качестве приоритета в своей работе», - заявил Токаев.

Он отметил, что в последние годы министерство обороны проделало серьезную работу по подготовке документов военного планирования, что позволило проводить целенаправленную подготовку армии и госорганов к отражению внешних угроз, а для закрепления достигнутых результатов необходимо сосредоточить внимание на ряде приоритетов в деятельности Вооруженных сил. В частности, важно поддерживать морально-психологический климат и боевой дух военнослужащих. В этой связи он поручил Минобороны совместно с заинтересованными органами до 1 ноября 2021 года разработать концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооруженных силах и других воинских формированиях.

Поднимая вопросы социально-правовой защиты военнослужащих, глава государства сообщил, что со следующего года будет увеличен объем ассигнований на продукты питания для силовых структур, а также в течение следующих 3 лет будут увеличены финансовые выплаты военнослужащим в среднем на 30%.

Токаев также указал на необходимость постоянного наращивания боевого опыта армии. Напомнив о проведенных в текущем году учениях, показавших высокую готовность военнослужащих Казахстана к участию в миротворческой деятельности, президент поставил перед министерством обороны совместно с заинтересованными госорганами до 1 августа 2021 года задачу разработать дорожную карту по расширению участия Вооруженных сил в миротворческих операциях ООН.

Наряду с этим президент заявил о важности оснащения казахстанской армии самыми передовыми цифровыми технологиями и средствами. Для решения этой задачи было принято решение о введении должности заместителя министра обороны по цифровизации. Кроме того, Токаев поручил до 1 ноября 2021 года создать Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения.

Говоря о приоритетах в оснащении войск современными вооружениями исходя из реальных угроз, Токаев указал на создание сильной противовоздушной обороны, развитие элементов радиоэлектронной борьбы видов и родов войск, увеличение парка военно-транспортной авиации в целях повышения мобильности войск.