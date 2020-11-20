Глава Восточно-Казахстанской области заявил об улучшении эпидситуации в регионе

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на брифинге в СЦК в пятницу заявил, что эпидемиологическая ситуация в регионе улучшилась, власти держат ситуацию на контроле.

«В области сохраняется непростая ситуация с коронавирусной инфекцией. С момента выявления первого случая зарегистрировано 14 тыс. случаев заболевания. В областных больницах находятся 659 человек. Недельный прирост больных составляет 1,7%», - сказал Ахметов.

Вместе с тем он отмечает, что благодаря ограничениям «наметилась тенденция к улучшению ситуации».

«По сравнению с началом ноября снизилось репродуктивное число R с 1,85 до 0,97, процент занятости коечного фонда уменьшился с 31,1 до 17,6. Количество инфицированных с максимального значения в 353 человек на 7 ноября сократилось до 221 человека на 16 ноября. Ситуация находится на контроле», - заверил аким региона, напомнив, что приняты ограничительные меры по запрету работы объектов непродовольственного сектора в выходные и праздничные дни, сокращён режим работы торговых центров, увеселительных заведений и других объектов массового скопления населения, а въезд на территорию области и городов Усть-Каменогорск, Алтай, Серебрянск, Риддер и Глубоковский район ограничен блокпостами.

Он также сообщил, что сейчас из 6,2 тыс. койко-мест развернуто 3,7 тыс. койко-мест», в инфекционных отделениях пациенты на 100% обеспечены оксигенотерапией, а для тяжелых больных подготовлено 3 200 доз иммунной плазмы или 60% от общего объема по стране.

«Для эффективного лечения закуплен препарат «Фарипавир», из расчета обеспечения этим лекарством 6 200 больных – это практически более чем годовая норма. Этот аппарат с 12 ноября уже используется в областных больницах, надо сказать, дает очень высокие, позитивные результаты. В режиме 24 на 7 работает 15 компьютерных томографов. С 1 декабря дополнительно 3 новых КТ начнут диагностику пациентов», - продолжил глава ВКО.

Ахметов также сообщил, что в регионе не планируется ужесточать карантин. Он считает, что действующих ограничительных мер достаточно.

Что касается заявление президента о сокрытии новых случаев заражения коронавирусом, глава региона подчеркнул: «Не наше дело заниматься поиском виновных, наша задача реализовать поручение президента, и я отметил формы и методы работы, которую мы делаем, и результаты, которые мы достигли за это короткое время, на лицо. Мы сегодня заняты, прежде всего, работой, которая решит эту задачу. Безусловно, после этого мы разберемся с фактами, кто явился одной из сопутствующих причин этого явления, и все будут привлечены к ответственности».

Он убежден, что в течение двух недель получится снизить уровень заражения коронавирусной инфекцией.

«Мы работаем круглосуточно. Если на 7 ноября было 353, сегодня 242. У нас есть позитивная статистика, которая говорит о резком снижении. Поэтому мои доводы основаны на четких результатах действий всех наших врачей и на той деятельности, которую проводит акимы всех районов», - заявил Ахметов.