Жителей ВКО обязали писать расписки о соблюдении домашнего карантина

Так, документ дополнен подпунктом, в котором говорится, что запрещены межобластные и международные автобусные, микроавтобусные перевозки.

Вместе с тем разрешена работа фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спорткомплексов, СПА-центров в Усть-Каменогорске, Риддере, Серебрянске, в поселке Новая Бухтарма и в районе Алтай.

Также в регионе разрешается работа без ограничений объектов по ремонту бытовой техники, химчисток, прачечных, фотосалонов и других объектов по оказанию услуг населению. Автомойки, СТО и АЗС смогут работать по предварительной записи, при закрытой для посетителей комнаты/зала ожидания. Ателье, швейные мастерские, объекты по ремонту бытовой техники, обуви, телефонов, компьютеров, химчистки, прачечные, организации, занимающиеся доставкой товаров – с индивидуальным обслуживанием (по одному клиенту).

Кроме этого, тех, у кого подтвердился коронавирус, обязали писать расписку о соблюдении домашнего карантина.