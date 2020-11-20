Также запрещены межобластные и международные пассажирские перевозки
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Жителей ВКО обязали писать расписки о соблюдении домашнего карантина
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Главный государственный санврач Восточно-Казахстанской области подписал новое постановление, которым в предыдущее – о продлении ограничительных мер – вносятся изменения.

Так, документ дополнен подпунктом, в котором говорится, что запрещены межобластные и международные автобусные, микроавтобусные перевозки.

Вместе с тем разрешена работа фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спорткомплексов, СПА-центров в Усть-Каменогорске, Риддере, Серебрянске, в поселке Новая Бухтарма и в районе Алтай.

Также в регионе разрешается работа без ограничений объектов по ремонту бытовой техники, химчисток, прачечных, фотосалонов и других объектов по оказанию услуг населению. Автомойки, СТО и АЗС смогут работать по предварительной записи, при закрытой для посетителей комнаты/зала ожидания. Ателье, швейные мастерские, объекты по ремонту бытовой техники, обуви, телефонов, компьютеров, химчистки, прачечные, организации, занимающиеся доставкой товаров – с индивидуальным обслуживанием (по одному клиенту).

Кроме этого, тех, у кого подтвердился коронавирус, обязали писать расписку о соблюдении домашнего карантина.

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