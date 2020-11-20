В Северо-Казахстанской области сокращают время работы ряда объектов

Так, работа непродовольственных магазинов площадью свыше 500 кв. м сокращена – теперь они будут работать с 10:00 до 20:00 вместо прежнего режима работы с 09:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни их деятельность приостанавливается. Работа объектов торговли продовольственными и непродовольственными товарами также сокращается – с 08:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни они работать не будут.

Салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны не будут работать по выходным.

Работа бань и саун сокращается – с 09:00 до 20:00, работа объектов общепита – с 08:00 до 21:00, по выходным – только на доставку с 08:00 до 22:00.

Также ограничена работа ЦОНов и call-центров – с 09:00 до 18:00 в будние дни, по выходным их работа приостанавливается.