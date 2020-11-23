​26-27 ноября пройдет онлайн-конференция по климатической журналистике

26-27 ноября состоится онлайн-конференция по климатической журналистике. Во время нее журналисты, блогеры, исследователи и эксперты в области экологии и изменения климата из стран Центральной Азии представят результаты совместной работы в рамках проекта «Developing Journalism – Exposing Climate Change», сообщает MediaNet.

Кроме того, участники конференции из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана обсудят что такое климатическая журналистика, как правильно освещать темы изменения климата и окружающей среды, и то, какую роль играют СМИ, блогеры и активисты в освещении этих вопросов.

Конференция также включает в себя программу онлайн-семинаров международных экспертов, которые расскажут о работе с климатическими данными, дезинформации, связанной с темами меняющегося климата и окружающей среды, энергетическом подходе и тандеме климатического активизма и журналистики.

Конференция организуется организацией n-ost (Германия) и Международным центром журналистики MediaNet (Казахстан) при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 25 ноября.