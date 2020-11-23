​Стоимость нефти марки Brent выросла до $46 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до $46 за баррель с начала сентября. Причиной этого стало усиление спроса на фоне новостей о вероятном начале вакцинации против коронавируса в США в ближайшие три недели, сообщает Bloomberg.

За ноябрь фьючерсы подорожали примерно на 20% благодаря тому, что фармацевтические компании стали заявлять об успешном ходе испытаний антивирусных препаратов. Компании Pfizer и BioNTech запросили экстренное разрешение на распространение их вакцины в минувшую пятницу. Moderna также опубликовала положительные промежуточные результаты заключительного этапа испытаний, заявив, что близка к получению аналогичного разрешения.

Ожидания того, что участники сделки ОПЕК+ согласятся отложить планы по увеличении добычи на 2 млн. баррелей в день с января также поддержали цены на нефть в последние недели. Картель может принять это решение на очередном собрании, запланированном на конец месяца.