Казахстан займет у АБР и АБИИ более 1,5 млрд евро

Для финансирования дефицита бюджета в 2021 году Казахстан планирует занять почти 908,6 млн евро у Азиатского банка развития и еще 661,8 млн евро – у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Соответствующие законопроекты одобрил мажилис во время пленарного заседания.

«В соответствии с указом президента подписано соглашение о займе между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития на сумму 908,59 млн. евро. Заем будет направлен на финансирование дефицита бюджета 2021 года. Средства займа позволят поддержать меры правительства Республики Казахстан по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и восстановлению экономики», - рассказал министр финансов Ерулан Жамаубаев.

По отношению к срокам погашения, заем АБР поделен на две части: 454,29 млн. евро предоставляется 10-летний срок, включая три года льготного периода. Остальная часть займа – 454,29 млн. евро предоставляется на 5-летний срок, включая три года льготного периода, со ставкой вознаграждения Еврибор+0,50%.

По проекту закона «О ратификации Соглашения о займе (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций» предусматривается заем на сумму 661,8 млн. евро. По словам Жамаубаева, он также направлен на финансирование бюджета в 2021 году.

«Средства займа позволят поддержать меры правительства Республики Казахстан по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и восстановлению экономики. Заем предоставляется со сроком погашения 10 лет, включая трехлетний льготный период. Ставка вознаграждения – Еврибор+0,50%», − проинформировал глава Минфина.

В проекте трехлетнего бюджета его ефицит в 2021 году должен составить 2,6 трлн тенге, или 3,4% ВВП. Ненефтяной дефицит бюджета при этом сложится на уровне 6,96 трлн тенге, или 9,1% к ВВП.