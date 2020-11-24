Парламент закрепил отсрочку уплаты ИПН при изъятии пенсионных отчислений

Во время пленарного заседания мажилис согласился с поправками сената и закрепил внедрение розничного налога для бизнеса и отсрочку уплаты индивидуального подоходного налога для физических лиц при изъятии своих пенсионных накоплений.

Изменения были внесены в проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

«Поправки направлены на предоставление права физическим лицам отсрочки по уплате ИПН при использовании ими единовременных пенсионных выплат, в соответствии с законодательством «О пенсионном обеспечении», а также определяющие порядок его исчисления, удержания и уплаты; введение специального налогового режима розничного налога для предоставления права субъектам МСБ, работающим в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота», - сказал в ходе пленарного заседания депутат Сергей Симонов.

Казахстанцы смогут изъять часть своих пенсионных накоплений с 1 января 2021 года при их достаточном уровне. Более подробно об отсрочке уплаты ИПН Vласть писала ранее.