​Токаев поручил начать расследование вырубки деревьев на улице Толе би в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву провести служебное расследование вырубки деревьев на улице Толе би в Алматы. Глава государства считает важным бережно относиться к экосистеме мегаполиса и создавать надлежащие условия для жизни горожан, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook .

«Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на вопиющий факт вырубки здоровых деревьев на улице Толе би в Алматы. Акиму Бакытжану Сагинтаеву дано поручение провести служебное расследование данного факта, инициировать привлечение виновных к ответственности», − говорится в сообщении Уали.

В воскресенье в соцсетях появились фотографии спиленных деревьев по адресу Толе би, 187, рядом с торговым центром, в котором расположен один из филиалов магазина Sulpak. Этот филиал открылся несколько дней назад после ремонта. Жители района сообщали в соцсетях, что вырубка произошла в ночное время. Позднее акимат Алмалинского района подтвердил снос зеленых насаждений.

После многочисленных публикаций в соцсетях в понедельник Sulpak сообщил на своей странице в Facebook, что территория, на которой произошел снос деревьев не находится в собственности компании. «Мы так же, как и вы, считаем действия данных лиц противоправными. Мы тут же обратились в правоохранительные органы, от которых нам стало известно, что заявление по данному случаю уже подано и ведется разбирательство. Нас уверили, что результаты будут представлены в ближайшее время. Мы рассчитываем на оперативное расследование, готовы оказывать соответствующим органам всестороннюю поддержку и открыты для сотрудничества. Просим воздержаться от скоропалительных выводов и необоснованных обвинений в наш адрес», – говорилось в сообщении компании.

В тот же день стало известно, что управление зеленой экономики акимата Алматы оштрафовало двух подрядчиков, привлеченных компанией-владельцем сети Sulpak для благоустройства территории возле филиала на Толе би, 187. ИП «Сакура» оштрафован за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, а ИП «Бурибекова» – за несвоевременную уборку деревьев, сообщили в понедельник вечером в пресс-службе управления зеленой экономики.