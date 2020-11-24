Инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ за 10 месяцев составил 1,1 трлн тенге

За 10 месяцев этого года на счета вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда было начислено более 1,1 трлн тенге чистого инвестиционного дохода. Это вдвое больше показателя доходности за аналогичный период прошлого года. Всего на счетах вкладчиков сосредоточено 12,6 трлн тенге – с начала года активы фонда выросли на 20%, сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов и составила 12,3 трлн тенге (рост с начала 2020 года 17%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам составила 305,7 млрд тенге (рост 24%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам достигла 2,16 млрд тенге (рост 11%).

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ к началу ноября увеличилось более чем на 1 млн (11%) до 11,7 млн. Суммарно на счета вкладчиков с начала 2020 года поступило 867,05 млрд тенге взносов (рост 8%).

Выплаты составили 155,3 млрд тенге, большая часть которых приходилась на выплаты по возрасту (51,7 млрд тенге), переводы в страховые организации (39,5 млрд тенге), по выезду на ПМЖ за пределы Казахстана (31,1 млрд тенге), наследникам (28,2 млрд тенге), на погребение (3,5 млрд тенге), выплаты по инвалидности (1,3 млрд тенге).