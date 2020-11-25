Минздрав за прошлую неделю зарегистрировал 45 смертей от коронавируса

С 16 по 22 ноября Минздрав зарегистрировал 45 случаев смерти от коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщило ведомство в среду.

Больше всего случаев смерти от COVID-19 зарегистрировано в Алматы – 9, Восточно-Казахстанской области – 8, столице - 6 и Северо-Казахстанской области – 5. По три смертельных случая подтвердили в Акмолинской и Алматинской областях, по два – в Атырауской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях, по одному – в Шымкенте, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Минздрав с весны после каждого случая смерти человека, у которого был выявлен коронавирус, собирает специальную комиссию, которая устанавливает, была ли инфекция причиной смерти или она вызвана другими болезнями. Последние случаи не включают в официальную статистику, Минздрав не озвучивал данные по ним с конца августа.

Лидерами по числу смертельных случаев от коронавируса являются столица (329 умерших), Алматы (323), Карагандинская (284) и Восточная Казахстанская область (281).

Данные об избыточной смертности в Казахстане в этом году указывают, что в официальной статистике могли быть учтены далеко не все случаи смерти от коронавируса.