Крупные нефтяные месторождения Казахстана встанут на ремонт в 2021 – Минэнерго

Три крупных нефтяных месторождения Казахстана планируют провести плановые ремонтные работы. Полностью они не остановятся, но добыча нефти будет сокращена, сообщили в среду в министерстве энергетики Казахстана.

По информации ведомства, самый длительный ремонт будет проходить на Тенгизском месторождении, он продлится 45 дней - с 1 августа по 15 сентября 2021 года.

На Кашагане намерены провести плановые ремонтные работы с 15 по 27 января 2021 года, а на Карачаганаке – с 19 по 21 апреля.

При этом ремонт будет проводиться частично и полной остановки месторождений не будет, но, «будет определенное сокращение добычи».

В ведомстве также сообщили, что по итогам 2020 года Казахстан планирует добыть 85 млн тонн нефти, в том числе 26,4 млн тонн на ТШО, 15,1 млн тонн – на Карачаганаке и 11,6 млн тонн – на Кашагане.

«Планы (по добыче - V) на 2021 год зависят от решения, которое будет принято 1 декабря текущего года на министерской встрече стран ОПЕК и неОПЕК», - отметили в Минэнерго.

Экспорт бензина в 2020 года планируется на уровне 500 тыс. тонн, дизельного топлива – порядка 150-180 тыс. тонн. Его объему в следующем году будут зависеть от баланса производства светлых нефтепродуктов и их потребления на внутреннем рынке.