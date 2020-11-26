​На развитие приграничного Курчумского района в ВКО направят порядка 60 млрд тенге

На развитие приграничного Курчумского района в Восточно-Казахстанской области направят около 60 млрд тенге. Часть средств уже была выделена в 2020 году, остальные будут вкладываться поэтапно в течение 5 лет, сообщает МИА «Казинформ».

По словам акима Курчумского района Дулата Кажанова, во время подготовки плана развития во внимание были приняты «особенности района, пожелания и предложения жителей». Этот будет осуществляться при поддержке акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

«Главная цель реализуемых проектов – это повышение качества жизни населения, развитие инфраструктуры в населенных пунктах, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, развитие предпринимательства, эффективное решение накопившихся проблем в социальной сфере», – отметил Кажанов.

В этом году администрация района реализовала 88 проектов почти на 5 млрд тенге, в том числе 11 проектов – по программе «Ауыл - ел бесігі», 36 – по программе «Дорожная карта занятости».