​На развитие приграничного Курчумского района в ВКО направят порядка 60 млрд тенге

Эти средства будут выделять поэтапно в течение 5 лет
На развитие приграничного Курчумского района в Восточно-Казахстанской области направят около 60 млрд тенге. Часть средств уже была выделена в 2020 году, остальные будут вкладываться поэтапно в течение 5 лет, сообщает МИА «Казинформ».
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