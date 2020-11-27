Пять человек скончались
  • 686
161 случай коронавирусной пневмонии зарегистрирован в Казахстане
Фотография Министерства здравоохранения Казахстана

По данным Минздрава за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 161 новый случай пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, 73 человека выздоровели, пять скончались. 30 заболевших подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сейчас лечение проходят 11 816 человек, среди них 781 детей. 208 заболевших находятся в тяжелом состоянии, 31– крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ.

С 1 августа, когда Казахстан начал регистрировать случаи коронавирусной пневмонии, количество заболевших составило 41 756 человек, умерло 439, выздоровело – 30 362. Всего с начала пандемии в стране тестами подтверждено 129 213 случаев коронавирусной инфекции.

Несмотря на обещание объединить статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией с признаками COVID-19, Минздрав этого так и не сделал. Если объединить эту статистику, то в стране количество заболевших — 170 969.

Свежее из этой рубрики
Fitch Ratings присвоило СПК «Алматы» долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте BBB-
Новости
Казахстан ищет площадку для завода по производству российской вакцины от COVID-19
Новости
​Инициативная группа союза промышленников и предпринимателей El Tiregi заявила о создании партии
Просматриваемые
Новости
​Пять регионов Казахстана находятся в «красной зоне» по уровню заболеваемости коронавирусом
Новости
Еще 720 случаев коронавируса выявили в Казахстане
Новости
​ОСДП решила бойкотировать выборы в мажилис и маслихаты
Новости
«Нур Отан» определился с партсписком на выборах в мажилис
Новости
Еще 826 случаев коронавируса подтверждено в Казахстане
Новости
Казахстанский музыкант Imanbek номинирован на Грэмми