161 случай коронавирусной пневмонии зарегистрирован в Казахстане

По данным Минздрава за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 161 новый случай пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, 73 человека выздоровели, пять скончались. 30 заболевших подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сейчас лечение проходят 11 816 человек, среди них 781 детей. 208 заболевших находятся в тяжелом состоянии, 31– крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ.

С 1 августа, когда Казахстан начал регистрировать случаи коронавирусной пневмонии, количество заболевших составило 41 756 человек, умерло 439, выздоровело – 30 362. Всего с начала пандемии в стране тестами подтверждено 129 213 случаев коронавирусной инфекции.

Несмотря на обещание объединить статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией с признаками COVID-19, Минздрав этого так и не сделал. Если объединить эту статистику, то в стране количество заболевших — 170 969.