​ОСДП решила бойкотировать выборы в мажилис и маслихаты

Общенациональная социал-демократическая партия приняла решение не участвовать в выборах в мажилис и маслихаты. Кроме того, она намерена объявить общенациональный бойкот и также откажеся от наблюдения за предстоящим электоральным мероприятием.Такое решение партия приняла во время съезда в пятницу.

«Власть считает, что оппозиция традиционно пойдет на выборы, будет участвовать, как статист, привлекая дополнительные проценты к явке. Все, кто требует участия ОСДП на выборах, говорят “в интересах партии” − это тот же принцип, что и на президентских выборах. В памяти еще свежи лозунги (президентских выборов - V) 2019 года. ОСДП не должна стать очередным проектом власти. Своим неучастием мы покажем наше отношение к сложившейся в стране ситуации. Наш бойкот на этих выборах – это главный протест против существующего положения», - заявил в ходе съезда председатель партии Асхат Рахимжанов.

По его мнению, партия должна объявить тотальный бойкот: «бойкот мажилисовским выборам и бойкот маслихатовским выборам, следует отказаться от наблюдения».

«Наблюдение – это тоже часть выборов, участие которых мы невольно признаем, если не результаты голосования, то мы признаем те правила, в которых проходят эти выборы», - объяснил глава ОСДП.

Его поддержал член партии Талгат Омаров, отметив, что государство постоянно наступает на одни и те же грабли и ничему не учится. А власть не готова видеть людей, которые смотрят на мир иначе и хотят перемен.

«Властям необходимо наше участие в этих выборов, поэтому нам надо спутать им карты и отказаться от участия в выборах. И в следующий раз власть сто раз подумает и не захочет рисковать», - подчеркнул он.

Противник бойкотов общественный деятель, экономист и заместитель председателя партии Айдар Алибаев напомнил, что любая партия создается, чтобы бороться за власть, голоса своих избирателей и, затем, реализовать свои обещания. Но в данной политической обстановке это делать невозможно.

«Перерегистрация и ребрендинг партии Адал и так называемых коммунистов, которые стали так называемой народной партией – сам факт проведения перерегистрации в предвыборный период – это настолько сверхцинично. Это показывает, что власть ни во что не ставит народ. Люди и так партии не знали, а тут – новые партии. Власти имеют свои планы, цифры (результаты выборов - V) уже расписаны, фальсификации запланированы, и каждые партии получат столько голосов, сколько есть (запланировано заранее - V). Я противник бойкота, но с учетом сложившейся ситуации, я являюсь членом коллектива, я не одиночка. Душой я не принимаю бойкот, но общее решение съезда я приму», - отметил Алибаев.

По мнению участников съезда, сегодня партии необходимо сконцентрироваться на подготовке к следующим выборам, а также не дать проникнуть в свои ряды деструктивным силам.

Поэтому за бойкот проголосовали 32 участника съезд, против – трое и пятеро воздержались.

«Решение далось сложное, но пройдет время, и история покажет, что наше решение было правильным, мы должны дальше продолжать работу, строить партию и четко понимать, что время стремительно бежит. Нам мешали, но следующий год будет лучше. Сейчас мы понимаем, кто наши друзья, недруги. Мы должны объявить курс на обновление, а не просто поменять вывеску», - резюмировал Рахимжанов и предложил на будущее разработать изменения в устав партии и подумать над новой программой.