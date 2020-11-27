Ужесточение карантина Минздрав планирует в декабре-январе

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, министерство здравоохранения не исключает возможность ужесточения карантинных мер в декабре-январе, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Алексей Цой.

«У нас на еженедельной основе проводится анализ данных и прогнозирование будущих ситуаций. На данный момент мы видим, по развивающемуся сценарию, возможность усиления карантинных мер в декабре-январе месяце. Все будет зависеть от того, на сколько мы сейчас будем управлять ситуацией», - заявил Цой.

По его словам, на данный момент есть регионы, где сильно выросла заболеваемость, но, например, в Восточном Казахстане, идет тенденция к снижению.

«Сейчас мы видим, что рост идет, он будет. Но самое главное, чтобы это было в управляемом формате. Сейчас наши больницы и инфекционные стационары заполнены всего на 22%, занято 17% реанимационных коек. То есть, есть резерв, поэтому ситуация сейчас в контролируемом, управляемом формате идет и на данный момент, переживать не стоит, все находится под контролем», - заверил министр.

В целом же, сообщил Цой, эпидситуация в Казахстане имеет тенденцию к ухудшению. На данный момент республика находится в «желтой» зоне или в зоне умеренного риска. В зоне высокого риска или «красной» зоне, где вводятся строгие ограничительные меры, остаются Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и Акмолинская области. В «желтой» зоне город Алматы, остальные – в зеленой зоне.

«В ноябре по сравнению с октябрем в республике отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 3,7 раза. За счет роста заболеваемости в пяти регионах, которые на сегодня находятся в «красной» зоне, где зарегистрировано 70% всех случаев в республике», - резюмировал Цой.