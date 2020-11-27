Fitch Ratings присвоило СПК «Алматы» долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте BBB

Рейтинг агентства Fitch – это экспертное мнение относительно общей кредитоспособности в отношении долговых обязательств, основанное на оценке факторов риска. Рейтинг «BBB-» относится к инвестиционной категории и означает хорошую кредитоспособность, низкие на данный момент ожидания по кредитным рискам, адекватную способность своевременно погашать финансовые обязательства, говорится в сообщении корпорации.

СПК «Алматы» - крупнейший институт развития в городе, который реализует социальные проекты, программы поддержки малого и среднего бизнеса, привлекает инвестиции в крупные городские инициативы, а также обеспечивает продовольственную безопасность. Fitch оценивал СПК Алматы на основе методологии рейтингования компаний, связанных с государством, так как корпорация находится в собственности акимата Алматы и получает финансирование из городского бюджета.

«Рейтинг Fitch показывает готовность СПК Алматы выходить на открытый долговой рынок с целью привлечения финансирования, что мы и планируем сделать. Это станет новой точкой роста компании. Мы стремимся самостоятельно развивать свою коммерческую деятельность и тем самым охватить гораздо большие горизонты, а также снизить зависимость от бюджета города» - отметил председатель правления СПК «Алматы» Аскар Билисбеков.

Инвесторы и предприниматели, привлекаемые в проекты СПК Алматы, смогут опираться на кредитный рейтинг Fitch при прогнозировании возврата вложений на условиях, при которых они будут сделаны и оценить надежность компании.

По мнению Fitch, роль компании в социальном и экономическом развитии города продолжает развиваться, учитывая недавно принятую Стратегию развития для реализации стратегически важных направлений и текущий процесс консолидации выполняемых функций.