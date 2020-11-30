Байден определился с командой, которая займется коммуникациями новой администрации

Избранный президент США Джо Байден определился с составом команды, которая будет отвечать за коммуникации в его администрации, сообщается на официальном сайте транзитной администрации.

В команду из семи человек вошли только женщины.

Директором по коммуникациям Белого дома станет Кейт Бедингфилд, которая работала заместителем менеджера избирательного штаба демократов. Директором по коммуникациям вице-президента Камалы Харрис станет Эшли Этьен - она была старшим советником избирательного штаба.

Пресс-секретарем Белого дома будет назначена Дженнифер Псаки.

В 2013-2015 годах Псаки была официальным представителем Госдепартамента США, а в 2015-2017 годах работала помощником президента США Барака Обамы по коммуникациям. В настоящее время Псаки работает советником переходной команды Байдена и Харрис.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января.