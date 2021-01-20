Джо Байден вступает в должность президента США

На инаугурации из-за пандемии присутствует всего три тысячи человек, включая подавляющее большинство членов Конгресса - палаты представителей и сената. Церемонию также посетили три бывших президента США - Билл Клинтон, Джордж Буш младший и Барак Обама.

Уходящий президент Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации и покинул Белый дом за несколько часов до ее начала. Вице-президент Майк Пенс присутствует на церемонии.

Джо Байден и Камала Харрис дадут клятвы американскому народу и обратятся с речами.

Байден победил Трампа на выборах в ноябре, однако проигравший президент отказался признать поражение и в течение нескольких недель безосновательно утверждал, что выборы были сфальсифицированы. 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где проходило совместное заседание Конгресса, утверждавшего итоги выборов. Пять человек погибли.

Конгресс запустил процедуру импичмента Трампу - второго за время его правления. Он не был завершен в оставшиеся дни его правления, но, как ожидается, пройдет уже после вступления в должность Байдена. Это не позволит Трампу когда-либо претендовать на пост президента снова, лишит его пожизненной оплаты части его расходов и других привилегий, которые положены бывшим президентам.