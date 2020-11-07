Джо Байден победил на президентских выборах, прогнозирует CNN

Кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден победил на выборах в штате Пенсильвания и набрал достаточное количество голосов для победы на президентских выборах в целом, прогнозирует телеканал CNN .

Вскоре после этого The New York Times и телеканал ABC также признали, что Байден победил на выборах в США. В ближайшие минуты, как ожидается, то же самое сделают и многие другие медиа.

Вице-президентом избрана сенатор Камала Харрис - первая женщина в этой должности, первый небелый вице-президент. Харрис имеет ямайские и индийские корни, она - дочь мигрантов.

Байден будет самым возрастным избранным президентом в истории США - он вступит в должность в возрасте 78 лет. Он также второй в истории президент - католик, после Джона Кеннеди.

В настоящее время победитель выборов не объявлен еще в пяти штатах - Аризоне, Неваде, Северной Каролине, Джорджии и Аляске.

После объявления победителя в Пенсильвании у Байдена 273 голоса выборщиков, у действующего президента Дональда Трампа - 214 голосов.

Накануне штаб Трампа объявил, что "никому не стоит ожидать" того, что президент признает свое поражение на выборах. В новом заявлении Трампа, последовавшем после объявления результатов, говорится, что "выборы не окончены" и с понедельника его юристы будут оспаривать результаты повсеместно.

В ближайшие часы, как ожидается, Джо Байден и Камала Харрис выступят с речами из Вилмингтона, штат Делавер, где ожидали объявления результатов выборов. В опубликованном после объявления результатов заявлении, Байден призвал Америку к единству.