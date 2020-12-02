Мадуро обещает уйти в отставку в случае победы оппозиции на парламентских выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что уйдет в отставку, если представители венесуэльской оппозиции одержат победу на парламентских выборах 6 декабря, сообщает ТАСС .

«Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента», - сказал Мадуро во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

Он добавил, что его судьба находится в руках венесуэльцев.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась почти год назад: 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.