ВКО вышла из «красной» зоны по уровню заболеваемости коронавирусом

Восточно-Казахстанская область перешла из «красной» в «желтую» зону по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава региона Даниал Ахметов.

«Благодаря общим усилиям и высокой ответственности жителей ВКО, мы смогли снизить уровень распространения инфекции COVID-19. На сегодняшний день в регионе коэффициент контагиозности коронавируса ниже критического. По сравнению с началом ноября репродуктивное число R снизилось с 1,85 до 0,84, процент занятости коечного фонда уменьшился с 31,1 до 14,5. Количество инфицированных с максимального значения в 353 человека на 7 ноября вчера сократилось до 73 человек», - сообщил Ахметов.

Он заверил, что «область выстроила систему по отслеживанию и пресечению цепочки заражения через Центр локализации, который координирует работу медэпидбригад». И с 1 ноября 584 медэпидбригады провели профилактическую работу с 21 618 контактными лицами в 3,5 тыс. очагах инфекции.

Кроме этого, в регионе открыты дополнительно 6 ПЦР-лабораторий к действующим 13-ти, ожидается открытие еще одной. Всего с начала пандемии в ВКО проведено 355 тыс. тестов, проинформировал Ахметов, из них только за ноябрь - 101 095 тыс. исследований.

«Это один из высоких показателей по стране», - заявил глава ВКО.

Также, по его информации, эффективную работу проводят мониторинговые группы, врачи на постоянной основе ведут работу по актуализации схемы лечения пациентов с COVID-19, с помощью доноров заготовлено 3200 доз иммунной плазмы или 60% от общего объема по стране.

«Благодаря этим и другим мерам мы вошли в желтую зону карантинных мероприятий, что позволит дать ряд ослаблений действующих ограничений. Вместе с тем пока нет вакцины, соблюдение мер предосторожности и социальное дистанцирование – самая надежная защита от КВИ. Наша главная задача на сегодня – не допустить роста заболеваемости, повысить эффективность лечебных учреждений и обеспечить охрану здоровья населения», - написал Ахметов.