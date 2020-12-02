Великобритания первой в мире зарегистрировала вакцину от Pfizer

Вакцинация начнется на следующей неделе
Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.
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