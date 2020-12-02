Великобритания первой в мире зарегистрировала вакцину от Pfizer

Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что вакцинация населения начнется уже на следующей неделе.

Как ожидается, Pfizer и BioNTech поставят в Великобританию 40 млн доз вакцины от коронавируса.

Помимо вакцины от Pfizer и BioNTech, еще несколько компаний готовятся зарегистрировать свои вакцины и начать их промышленное производство.