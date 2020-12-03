Специальные рабочие группы создадут для проработки направлений реабилитации жертв политрепрессий

24 ноября глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий». Сегодня состоялось ее первое заседание под председательством государственного секретаря Крымбека Кушербаева. На заседании обсудили задачи и основные моменты организации деятельности госкомиссии, сообщает Акорда.

Кушербаев отметил, что главная задача государственной комиссии – восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода. После проведения всестороннего и комплексного изучения материалов на основе международных подходов и стандартов планируется осуществить полную юридическую, а в отношении отдельных категорий – политическую реабилитацию жертв репрессий.

В ходе заседания также были рассмотрены задачи и основные моменты организации деятельности госкомиссии, план ее работы на 2020-2021 годы, вопросы методологического обеспечения деятельности по реабилитации различных категорий жертв репрессий. Было предложено создать специальные рабочие группы для проработки направлений реабилитации различных групп репрессированных.

По итогам заседания Крымбек Кушербаев дал ряд конкретных поручений заинтересованным государственным и местным исполнительным органам.

В состав государственной комиссии входят представители администрации президента и правительства, депутаты сената и мажилиса парламента, руководители заинтересованных государственных органов, представители общественных организаций и ученые.