Атырауская область вошла в «желтую» зону
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Алматы перешел в «зеленую» зону по темпам распространения коронавируса
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения, Алматы из «желтой» зоны по темпам распространения коронавируса, в которую он был включен 27 ноября, вернулся в «зеленую» зону.

На сегодняшний день в «зеленой» зоне находятся Алматы, Шымкент, Алматинская, Туркестанская, Карагандинская, Жамбылская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Кызылординская области.

Атырауская область еще накануне находилась в «зеленой» зоне, но уже на 4 декабря перешла в «желтую» зону. В этой же зоне находятся столица и Восточно-Казахстанская область.

Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области находятся в «красной» зоне.

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