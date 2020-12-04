Дело в отношении первого замакима Атырауской области и главы областного управления строительства передано в суд

Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции завершено следствие по уголовному делу в отношении первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства области Тимура Басарова, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства.

«Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере в сумме 185 млн тенге за оказание содействия в подписании акта приемки в эксплуатацию объекта «Строительство «под ключ» нового больничного комплекса на 200 коек в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области» и общее покровительство, - сообщили в антикоре.

3 декабря уголовное дело передано в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области.

О задержании Таубаева и Басарова стало известно 10 сентября. Газета «Ак жайык» писала, что задержание производила специально прибывшая в Атырау из столицы группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции.