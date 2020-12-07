​Новая платформа «Гражданская альтернатива» призывает казахстанцев вычеркнуть все партии в бюллетене

Новая платформа «Гражданская альтернатива» призывает казахстанцев испортить бюллетени в знак протеста против выборов депутатов мажилиса и маслихатов. Коалиция гражданских движений намерена защищать каждый голос, оспаривающий нечестное электоральное мероприятие, говорится в ее заявлении.

Представители гражданских движений Димаш Альжанов, Галым Агелеуов, Альнур Ильяшев, Дастан Кадыржанов и Тогжан Кожалиева заявили о создании открытой платформы «Гражданская альтернатива». Необходимость ее появления, равно как и приостановки идеологических расхождений между всеми участниками платформы, стороны объяснили потребностью в политических изменениях, которые не в силах произвести партии, допущенные до парламентских выборов.

«Несмотря на жизненную необходимость кардинальных реформ в политике и экономике, власти страны в очередной раз демонстрируют свою безответственность перед обществом и проводят предстоящие выборы в мажилис 2021 года на безальтернативной основе», - говорится в заявлении инициативной группы.

Ее представители подчеркнули, что за весь период независимости мировое сообщество ни разу не признало выборы в Казахстане свободными и справедливыми. Более того, нынешние законы всячески препятствуют регистрации независимых политических партий, а репрессии в отношении политиков и активистов подавляли политическую конкуренцию. По этой причине итогом каждых выборов становится заранее определенный действующей властью результат, который позволяет ей удерживать свои позиции. В этих условиях граждане страны лишены права принимать участие в управлении государством, и не являются главным источником власти.

Подавляющее большинство казахстанцев, полагают организаторы новой платформы, не согласны с таким положением вещей. В этой связи они считают, что всем гражданам страны нужно объединить усилия и выступить против очередных безальтернативных выборов: «Мы призываем всех граждан сделать лишь одно действие – отодвинуть в сторону 10-го января, в день выборов, все свои дела, прийти на избирательный участок и решительно вычеркнуть все партии в бюллетене. Проголосовать таким образом «против всех» - заявить о своем праве не выдвигать провластные партии от народа».

Чтобы сделать этот протест видимым и значимым, инициаторы гражданской платформы намерены защищать каждый перечеркнутый бюллетень. Для этого вместе с другими независимыми организациями они организуют систему подсчета протестного голосования.

В качестве дополнительного шага активисты предлагают присоединиться к их платформе: «Любая организация, инициативная группа или отдельный гражданин, разделяющие позицию Платформы, могут присоединиться к деятельности [платформы], заявить о её активной поддержке. Платформа не подразумевает персонального лидерства, список единомышленников является открытым. Главное – солидарность и единство народа против нечестных выборов». Организаторы платформы намерены публиковать единые рекомендованные форматы агитационных материалов, которые должны стать узнаваемыми в каждой семье и наглядно продемонстрировать народное единство.